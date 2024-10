Italia, rifinitura pre Israele: Pisilli in gruppo (FOTO)

Domani alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine andrà in scena la sfida tra Italia e Israele, valida per la quarta giornata della fase a gironi della Nations League. Nella mattinata odierna gli Azzurri hanno svolto l'allenamento di rifinitura a Coverciano e il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha lavorato con il resto del gruppo. Dopo aver esordito in Nazionale maggiore in occasione della sfida di giovedì contro il Belgio, il classe 2004 spera nel debutto da titolare.

(foto account X Nazionale Italiana)