Italia, rifinitura alla vigilia del Belgio: Pellegrini e Pisilli in gruppo. Torello e partitella a campo ridotto (FOTO e VIDEO)

A Coverciano l'Italia sta svolgendo l'allenamento di rifinitura in vista del Belgio, valida per la terza giornata della fase a gironi della Nations League e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Alla seduta odierna hanno partecipato sia Lorenzo Pellegrini sia Niccolò Pisilli, i quali hanno lavorato con il resto del gruppo. Il ct Luciano Spalletti ha organizzato un torello iniziale per poi dare il via a una partitella 11 contro 11 a campo ridotto tra la squadra blu (la formazione che dovrebbe scendere in campo domani) e quella gialla.

Squadra blu: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui.

Squadra gialla: Vicario; Gabbia, Buongiorno, Okoli; Bellanova, Pisilli, Fagioli, Maldini, Udogie; Raspadori; Lucca.