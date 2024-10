Dopo il pareggio tra Monza e Roma nella settima giornata di campionato, Niccolò Pisilli e Daniel Maldini si sono ritrovati a Coverciano per il ritiro con la Nazionale di Luciano Spalletti. Oggi i due hanno parlato in conferenza stampa e l'attaccante del Monza ha citato anche Paulo Dybala: "In questo campionato credo Dybala sia il giocatore che mi ha impressionato di più per la facilità con cui fa le cose è incredibile".