Italia-Israele: Pisilli partirà dalla panchina

Dopo l'esordio nel match contro il Belgio, Niccolò Pisilli inizierà in panchina il match degli Azzurri di questa sera. Pronto a subentrare come nella precedente gara dell'Italia, il centrocampista della Roma attenderà in panchina agli ordini del commissario tecnico Luciano Spalletti, che ha optato per Raspadori alle spalle di Retegui.