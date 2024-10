Italia, Frattesi: "Pellegrini? Un capitano così me lo terrei stretto"

Nel corso della conferenza stampa a Coverciano, il centrocampista dell'Italia Davide Frattesi ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini. Queste le parole del giocatore nerazzurro:

Cosa pensi della difficile situazione che sta vivendo Pellegrini?

"A me dispiace veramente tanto. Lorenzo è una bravissima persona e poi come calciatore è forte: io guardo le partite della Roma e quando viene qui può sembrare un'altra persona. Col Belgio l'ho visto davvero bene. Io penso che un capitano così - molto equilibrato e che pensa agli altri - bisogna tenerselo stretto. E poi come giocatore è forte. Non è un momento facile per lui, non è facile entrare in campo con 60mila persone che ti fischiano. Spero ne esca da questa situazione, è davvero una bella persona".