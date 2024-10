Oggi alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico va in scena il match tra Italia e Belgio, valido per la terza giornata della fase a gironi della Nations League. In occasione della sfida i calciatori hanno scelto i propri numeri di maglia: Lorenzo Pellegrini indosserà nuovamente il 10, mentre Niccolò Pisilli, alla prima chiama in nazionale maggiore, vestirà il 23.

(uefa.com)

