Giappone-Australia: panchina per Ryan

L'Australia di Mathew Ryan è in campo in questi minuti per la sfida contro il Giappone, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondali. Il portiere 32enne arrivato in estate alla Roma è in panchina con la porta affidata a Joe Gauci, classe 2000 e portiere di riserva dell'Aston Villa.

? Your #Socceroos XI that will face Japan tonight! ? Tony Popovic makes six changes from our last match in Adelaide ? ?? v ??- 15.10.24, 9:35pm AEDT

??? Paramount+#JPNvAUS pic.twitter.com/50M8a99XKq — Subway Socceroos (@Socceroos) October 15, 2024