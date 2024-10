Femminile, Italia-Malta: Glionna e Greggi in campo dal 1'. Panchina per Di Guglielmo, Linari, Giugliano e Giacinti (FOTO)

Oggi alle ore 18:15 va in scena allo Stadio Tre Fontane di Roma l'amichevole tra Italia Femminile e Malta. Il commissario tecnico delle Azzurre, Andrea Soncin, ha deciso di schierare dal primo minuto due calciatrici giallorosse, ovvero Benedetta Glionna e Giada Greggi. In panchina, invece, le romaniste Lucia Di Guglielmo, Elena Linari, Manuela Giugliano e Valentina Giacinti.

Soncin has picked his line-up for #ITAMLT this evening ?#Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi pic.twitter.com/mnoCqgS7QE

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) October 25, 2024