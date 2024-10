DAHL: "Mi impegno al 110%, c'è grande concorrenza. Non so se giocherò ancora in Primavera"

Dal ritiro della Svezia Under 21 è tornato a parlare Samuel Dahl. Il terzino sinistro, che finora ha giocato in Primavera e non ha esordito in prima squadra, si è raccontato al portale svedese: "Sì, finora ci sono stati tanti allenamenti e meno minuti di gioco. Ma mi alleno duramente ogni giorno. Mi impegno come un professionista al 110%. Quando arriverà il momento sarò preparato. Mi comporto come se giocassi ogni settimana, è così che devo comportarmi". "È davvero un grande passo. La competizione è enorme - ha aggiunto commentando il passaggio dal Djurgården alla Roma -. Quelli davanti a me hanno molti anni di esperienza a quel livello, quindi devo fare bene in allenamento per avere una possibilità".

Il classe 2003 ha giocato con la Primavera giallorossa, ma ha raccontato di non sapere se scenderà ancora in campo con i ragazzi di Falsini: "No, non c'è un piano in tal senso. È un dialogo che si sta portando avanti". E alla domanda se la Roma sia stato un passo troppo grande ha risposto: "No, non posso dirlo. Sono qui da due mesi e ho un contratto di cinque anni. Credo che la maggior parte delle persone avrebbe fatto questa scelta se si fosse trovata nella mia situazione".

"Non sono stressato da nulla. Dobbiamo prendere le cose come vengono, credo. Chissà, magari in futuro brillerò o qualcuno si infortunerà e ci sarà posto per me. Vivrò giorno per giorno", ha concluso.

(expressen.se)

