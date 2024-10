Durante la sosta delle nazionali Evan Ndicka lascerà Trigoria per giocare con la sua Costa d'Avorio. Il commissario tecnico Emerse Faé ha infatti convocato il difensore centrale della Roma in vista delle due partite contro Sierra Leone, in programma l'11 e il 15 ottobre e valide per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.

