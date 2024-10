Belgio, Tedesco: "Saelemaekers rientrerà nei nostri piani, sa giocare in tanti ruoli"

Alla vigilia della sfida tra Italia e Belgio, gara di Nations League in programma domani sera allo Stadio Olimpico, Domenico Tedesco è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche del giallorosso Alexis Saelemaekers, ai box per infortunio. "Dopo l'operazione ci siamo sentiti. Anche la sera della partita ho saputo del grave infortunio e gli ho subito mandato un messaggio - le dichiarazioni del ct del Belgio -. È un ragazzo che caratterialmente è al top, ci può dare moltissimo sul campo perché sa giocare in tanti ruoli. Sicuramente rientrerà nei nostri piani".