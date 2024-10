Durante la sosta delle nazionali Mathew Ryan lascerà Trigoria per giocare con la sua Australia. Il commissario tecnico Tony Popovic ha infatti convocato il portiere della Roma per le sfide contro Cina (10 ottobre) e Giappone (15 ottobre), valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

