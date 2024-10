Alle ore 11 all'Adelaide Oval di Adelaide va in scena il match tra Australia e Cina, valido per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Il commissario tecnico dei Socceroos, Tony Popovic, ha deciso di non puntare (almeno inizialmente) sul portiere giallorosso Mathew Ryan, al quale è stato preferito Joe Gauci: l'estremo difensore della Roma si accomoda quindi in panchina.

