Argentina: Dybala salterà le sfide contro Venezuela e Bolivia

Non ce la fa Paulo Dybala. La Joya, infatti, oltre a saltare la sfida contro il Monza dopo il fastdio accusato nell'allenamento di oggi, è stato anche escluso dalla lista dei convocati dell'Argentina per le sfide contro Venezuela e Bolivia, valide per la qualificazione al prossimo Mondiale. Il giocatore resterà dunque a Trigoria.

#SelecciónMayor Los futbolistas Nicolás González de @juventusfc y Paulo Dybala de @OfficialASRoma quedan desafectados de la convocatoria para la doble fecha de octubre por cuestiones físicas. pic.twitter.com/UIJPnhOHil — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2024