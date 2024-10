Argentina: convocati Paredes e Dybala, out Soulé (FOTO)

Dopo la settima giornata di campionato, che vedrà la Roma affrontare in trasferta il Monza domenica pomeriggio, la Serie A si fermerà lasciando spazio agli impegni delle Nazionali. Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato l'elenco dei convocati per le sfide contro Venezuela e Bolivia, valide per la qualificazione al prossimo Mondiale: presenti i giallorossi Leandro Paredes e Paulo Dybala, mentre è assente Matias Soulé.

#SelecciónMayor Lista de convocados ?? para los próximos encuentros ante Venezuela y Bolivia, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/4XKJJ5BRX0 — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 2, 2024