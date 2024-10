Dopo il pareggio contro il Venezuela, l'Argentina torna alla vittoria nel match contro la Bolivia: finisce 6-0 per la squadra di Scaloni, che passa grazie alla tripletta di Messi e ai gol di Lautaro Martinez, Alvarez e Almada. Spazio anche per Leandro Paredes, in campo al 66' al posto di de Paul. La squadra di Scaloni consolida il primo posto nel girone unico valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali.