Arabia Saudita-Giappone: Saud in campo dal 1' (FOTO)

Campionato fermo, spazio agli impegni delle Nazionali. Tra i tanti giallorossi che hanno lasciato Trigoria per rispondere alla chiamata delle rispettive selezioni c'è anche Saud Abdulhamid. Il terzino, arrivato in estate alla Roma, scende in campo dall'inizio con la maglia dell'Arabia Saudita guidata da Roberto Mancini nel match di qualificazione al Mondiale contro il Giappone in programma alle 20,00.