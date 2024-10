Arabia Saudita: Abdulhamid convocato per le gare contro Giappone e Bahrein (FOTO)

Durante la sosta delle nazionali Saud Abdulhamid lascerà Trigoria per giocare con la sua Arabia Saudita. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha infatti convocato il terzino destro della Roma in vista degli impegni contro Giappone (10 ottobre) e Bahrein (15 ottobre), validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

قائمة المدير الفني للمنتخب الوطني @robymancio لمواجهتي اليابان، البحرين أصبحت جاهزة ?? 7⃣ أيام تفصلنا عن مواجهتنا أمام منتخب اليابان، احجز تذكرتك، وساند الأخضر في الجوهرة ?https://t.co/bhNs802Jn0#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 pic.twitter.com/uEGJsKdShi — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 3, 2024