Under 21, Svezia-Gibilterra 9-0: 58 minuti in campo e assist del momentaneo 3-0 per Dahl

La Svezia schianta Gibilterra e vince 9-0 nel match valido la settima giornata delle qualificazioni all'Europeo Under 21, salendo così al terzo posto in classifica a quota 13 punti. Protagonista della partita anche il giovane terzino sinistro della Roma Samuel Dahl, il quale è partito titolare e ha fornito l'assist per la rete del momentaneo 3-0. Il calciatore è poi rimasto in campo fino al minuto 58 ed è stato rimpiazzato da Vinlof.