Polonia: Zalewski convocato per le sfide contro Portogallo e Croazia (FOTO)

Dopo la settima giornata di campionato, la Serie A si fermerà per lasciar spazio agli impegni delle Nazionali. Nonostante sia attualmente ancora fuori rosa nella Roma anche se si allena in gruppo, Nicola Zalewski figura tra i convocati del ct della Polonia Michał Probierz. Durante la sosta di ottobre la Polonia affronterà Portogallo e Croazia in Nations League.

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił powołania na październikowe mecze z Portugalią i Chorwacją. ???? pic.twitter.com/YjG2aSEpsG — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 30, 2024