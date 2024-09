Polonia, Lewandowski elogia Zalewski: "Sta diventando una figura centrale per la squadra. È un giocatore fantastico" (VIDEO)

Nicola Zalewski sta conquistando il cuore dei tifosi della Polonia. Il rigore vittoria segnato all'ultimo contro la Scozia è stata l'ennesima dimostrazione della fiducia crescente che l'allenatore e i suoi compagni gli stanno dando. Con il gol in Nations League, l'esterno della Roma ha guadagnato gli elogi del capitano Robert Lewandowski. L'attaccante del Barcellona ha parlato così del classe 2002 a fine partita:

"Ci vuole coraggio e una grande mentalità per decidere una partita come questa, che stavamo pareggiando dopo l’incredibile rimonta degli scozzesi. L’atteggiamento di Nicola dimostra che sta acquisendo fiducia in se stesso e sta diventando una figura sempre più centrale nella nazionale. È un giocatore fantastico per la squadra, e Zalewski è ormai un elemento fondamentale del gruppo".