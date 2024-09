Italia Under 21, forte contusione per Baldanzi: il giocatore esce al 26esimo della sfida contro il San Marino

Arrivano brutte notizie per la Roma dal ritiro dell'Italia Under 21. Tommaso Baldanzi, partito titolare nel match contro San Marino valevole per la qualificazione ai prossimi Europei, è uscito dopo appena 26 minuti a causa di una forte contusione al nervo sciatico. Il giocatore della Roma ha quindi lasciato il campo, al suo posto è entrato Antonio Raimondo.