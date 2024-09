Italia U21, Baldanzi: "Siamo un bel gruppo, speriamo di arrivare il più lontano possibile"

Assoluto protagonista della vittoria dell'Italia Under 21 contro la Norvegia con un netto 3-0 grazie alla sua tripletta, Tommaso Baldanzi ha parlato dopo il match ai microfoni dei cronisti: "Siamo molto felici perché era importante portare a casa i tre punti, affrontavamo un'avversaria difficile. Sono punti che ci servivano per la qualificazione, siamo contenti. Ci siamo riusciti, ora festeggiamo. Poi penseremo con calma all'Irlanda, una partita che dovremo giocare per vincere e non solo per pareggiare. Segnare 10 gol in due partite tra San Marino e Norvegia è un grande dato, vuol dire che tutti abbiamo lavorato bene, adesso vogliamo raggiungere l'obiettivo più importante. Ci crediamo perché ci alleniamo forte, siamo un bel gruppo e una squadra forte. Vogliamo arrivare il più lontano possibile".