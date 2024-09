Francia, Deschamps: "Koné è uno dei centrocampisti francesi più bravi"

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa in vista degli impegni di Nations League anche del nuovo centrocampista della Roma, Manu Koné, alla prima chiamata con la Nazionale maggiore. "Se ha avuto qualche infortunio che ne ha rallentato i progressi, in termini di presenza, volume, capacità di organizzare il gioco e proiettarsi in avanti è uno dei centrocampisti francesi più bravi, anche se ce ne sono molti per queste posizioni - le sue dichiarazioni -. Sta a lui sfruttare questo raduno ed essere il più efficiente possibile".