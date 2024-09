Colombia-Argentina: Paredes titolare, Dybala in panchina. Out Soulé (FOTO)

In serata, alle 22.30 italiane, Colombia e Argentina si affrontano all'Estadio Metropolitano Roberto Melendez nella sfida valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Il ct Lionel Scaloni schiera dal primo minuto il giallorosso Leandro Paredes in mezzo al campo con De Paul ed Enzo Fernandez, mentre Paulo Dybala, dopo il gol con il Cile da subentrato, si accomoda inizialmente in panchina. Out Matias Soulé, non presente neanche tra i giocatori a disposizione.