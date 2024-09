Dopo il mancato trasferimento alla Roma per via di alcuni problemi relativi alle visite mediche, Kevin Danso resterĂ in Francia anche durante la sosta per le nazionali. L'Austria infatti ha deciso di non convocarlo per le due sfide di Nations League del 6 e 9 settembre rispettivamente contro Slovenia e Norvegia, probabilmente proprio per via di questa situazione delicata ancora da chiarire definitivamente.