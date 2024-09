Alle 20.00 al King Abdullah Sports City di Gedda va in scena la sfida tra Arabia Saudita e Indonesia, gara valida per la qualificazione al prossimo Mondiale in programma nel 2026. Il terzino giallorosso Saud Abdulhamid, però, non figura nella formazione titolare scelta dal ct dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini.

