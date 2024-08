Polonia: Zalewski convocato per le sfide con Scozia e Croazia

Dopo la terza giornata, che per la Roma coinciderà con la trasferta in casa della Juventus, si aprirà la prima finestra dedicata alle Nazionali. Tra i giocatori che lasceranno Trigoria per unirsi alla propria Nazionale, ci sarà anche Nicola Zalewski, convocato dalla Polonia per le sfide contro Scozia e Croazia.

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił powołania na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze ze Szkocją i Chorwacją. ????????? pic.twitter.com/Arpl9j1WMe — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 27, 2024