Il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Cile e Colombia, valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026 e in programma rispettivamente il 5 settembre alle ore 21 (ora locale) e il 10 settembre alle ore 17:30 (ora locale). Nell'elenco figurano due calciatori della Roma, ovvero Leandro Paredes e Matias Soulé, mentre Paulo Dybala è stato nuovamente escluso dopo l'assenza nella spedizione in Copa America.

(afa.com.ar)

