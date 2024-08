Argentina: Dybala convocato per le sfide contro Cile e Colombia

Dopo l'iniziale esclusione, Paulo Dybala torna tra i convocati di Lionel Scaloni nella Seleccion. Il numero 21 giallorosso, è stato aggiunto al gruppo per le partite contro il Cile e la Colombia valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026 e in programma rispettivamente il 5 settembre alle ore 21 (ora locale) e il 10 settembre alle ore 17:30 (ora locale).

#SelecciónMayor El futbolista @PauDybala_JR de @OfficialASRoma se suma a los convocados por Lionel #Scaloni para los próximos compromisos de eliminatorias sudamericanas. pic.twitter.com/b0hP3jC0Hm — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 26, 2024