Argentina, il ct Scaloni: “Non convocare Dybala mi ha spezzato il cuore” (VIDEO)

Lionel Scaloni, CT dell’Argentina vincitrice dalla seconda Copa America di fila, ha parlato in conferenza stampa anche di uno dei grandi assenti nell’edizione statunitense, Paulo Dybala. Le sue parole: “Non voglio parlare solo di Messi, sarebbe ingiusto con tutti quelli che sono stati convocati e anche con quelli che non sono stati convocati proprio pensando al bene della squadra, come Paulo Dybala, un giocatore super-speciale. Se parlassi solo di Leo starei sbagliando, perché vogliamo bene a tutti in un modo speciale e mi viene in mente Paulo come altri ragazzi che non ho convocato. Non portare uno di questi ragazzi è la peggior decisione che ti possa toccare, ti spezza il cuore, perché siamo molto vicini a loro ed è un vero problema per noi come staff tecnico“.