Olimpiadi 2024, Uzbekistan-Spagna 1-2: Shomurodov in campo per 79 minuti e in gol dal dischetto (VIDEO)

Al via l'Olimpiade 2024 a Parigi: l'inaugurazione ufficiale dei Giochi Olimpici, con la cerimonia sulla Senna, andrà in scena venerdì ma già oggi iniziano le prime gare ufficiali del torneo olimpico di calcio. Nel pomeriggio si è giocata Uzbekistan-Spagna, valida per la prima giornata della fase a gironi, ed è terminata con il punteggio di 1-2 per le Furie Rosse. Tra i protagonisti della sfida c'era anche Eldor Shomurodov, attaccante di proprietà della Roma tornato in giallorosso dopo il prestito al Cagliari.

Intorno alla mezz'ora la Spagna è passata in vantaggio con la rete di Pubill, terzino classe 2003 dell'Almeria accostato anche alla Roma sul mercato, poi allo scadere della prima frazione di gioco Shomurodov dal dischetto ha ristabilito la parità chiudendo il primo tempo sull'1-1. Al minuto 62 Sergio Gomez, anche lui seguito dai giallorossi in questa sessione di mercato prima del trasferimento a titolo definitivo alla Real Sociedad, ha siglato la rete del vantaggio spagnolo e del definitivo 1-2.