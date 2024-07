Italia U19: Marin e Mannini convocati per l'Europeo

Bernardo Corradi, commissario tecnico della nazionale italiana under 19, ha sciolto le riserve e diramato la lista dei calciatori convocati per l'Europeo di categoria che avrà luogo in Irlanda del Nord. Fra i protagonisti ci saranno anche due tesserati della Roma: Marin e Mannini. Esordio il 15 luglio contro la Norvegia.

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Francesco Camarda (Milan), Tommaso Ebone (Milan), Simone Pafundi (Losanna), Diego Sia (Milan).