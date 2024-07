Europeo Under 19, Ucraina-Italia: Marin e Mannini partono dalla panchina (FOTO)

Alle ore 20 va in scena all'Inver Park di Larne la sfida tra Ucraina e Italia, valida per la terza giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 19. Gli Azzurrini hanno vinto le prime due partite e, oltre a essersi assicurati il primo posto in classifica, hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali. In vista del match odierno il ct Bernardo Corradi ha optato per il turnover lasciando in panchina i due giallorossi Renato Bellucci Marin e Mattia Mannini.