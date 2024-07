Europeo Under 19, Irlanda del Nord-Italia: Marin e Mannini titolari (FOTO)

Alle ore 20 all'Inver Park va in scena la sfida tra Irlanda del Nord e Italia, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 19. Dopo aver vinto la gara contro la Norvegia, gli Azzurrini blinderebbero il primo posto in caso di successo nel match odierno. Il ct Bernardo Corradi ha deciso di dare fiducia dal primo minuto a due calciatori della Roma, ovvero il portiere Renato Bellucci Marin e l'esterno Mattia Mannini.