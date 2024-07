Euro 2024, Spagna campione dopo 12 anni: battuta 2-1 l'Inghilterra, decide Oyarzabal all'86'

La Spagna vince Euro 2024. Le Furie Rosse portano a casa il trofeo al termine di uno splendido cammino, culminato con la vittoria in finale per 2-1 contro l'Inghilterra. Dopo un primo tempo davvero soporifero, la Spagna si porta in vantaggio al minuto 47 con Nico Williams su assist di Lamine Yamal. La partita resta in equilibrio e al 73' Palmer pareggia i conti su sponda di Bellingham, ma a quattro minuti dal termine gli uomini del ct De La Fuente si riportano in vantaggio grazie alla zampata di Oyarzabal sul cross di Cucurella. I Tre Leoni assaltano la porta di Unai Simon, ma il salvataggio miracoloso sulla linea di Dani Olmo spegne le speranze e regala l'Europeo alla Spagna (il quarto della sua storia) dopo 12 anni di digiuno.