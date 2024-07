Euro 2024, Portogallo-Slovenia 3-0 d.c.r.: Diogo Costa para tre rigori e porta i lusitani ai quarti contro la Francia

Il Portogallo batte 3-0 la Slovenia dopo i calci di rigore e vola ai quarti di Euro 2024 contro la Francia. La partita è stata piuttosto combattuta e, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, si è andati ai supplementari. Al minuto 105 Cristiano Ronaldo ha avuto l'opportunità di sbloccare il match, ma il portiere sloveno Jan Oblak lo ha ipnotizzato dal dischetto con una super parata. La gara è quindi terminata ai rigori e a spuntarla è stato il Portogallo: i lusitani sono stati perfetti (Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernando Silva), mentre la Slovenia ne ha sbagliati tre su tre. Prestazione mostruosa del portiere portoghese Diogo Costa, che nei supplementari ha ipnotizzato Benjamin Sesko in un uno contro uno e successivamente ha parato tutti i penalty nella lotteria dagli undici metri.

In panchina per tutto il match Rui Patricio, il quale da oggi è ufficialmente svincolato in seguito alla scadenza del contratto che lo legava alla Roma.