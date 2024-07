La Spagna è la prima finalista di Euro 2024. La nazionale di De La Fuente stacca il biglietto per Berlino grazie a una splendida prestazione corale. Decisive per gli iberici le marcature di Yamal e Olmo, capaci di riacciuffare i blues dopo l'iniziale vantaggio firmato da Kolo Muani. La Roja affronterà all'Olympiastadion uno tra Inghilterra e Olanda il prossimo 14 luglio.