Finisce ai quarti di finale l'avventura della Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta ed eliminata per 2-1 dall'Olanda. A decidere la sfida è un autogol di Muldur, al 76', poi sostituito all'82' dal romanista Celik, entrato in campo nel finale. Ad andare in vantaggio era stata la Turchia nel primo tempo, con Akaydin, prima del pareggio a metà ripresa di de Vrij.

Con l'eliminazione della Turchia, nessun romanista è più impegnato agli Europei.