Si concludono gli ottavi di Euro 2024 con Austria-Turchia: la vincente affronterà ai quarti l'Olanda, che nel pomeriggio ha eliminato la Romania. Il ct della Turchia Vincenzo Montella non schiera tra i titolari il giallorosso Zeki Celik, l'unico romanista rimasto in corsa nella competizione: il terzino si accomoda almeno inizialmente in panchina.