Alla ricerca degli innesti sul calciomercato da regalare a Daniele De Rossi in vista della prossima stagione, la Roma continua a monitorare Sergio Gomez del Manchester City. Secondo le informazioni del giornalista Matteo Moretto di 'Relevo', sul terzino sinistro c'è l'interesse della Real Sociedad e, soprattutto, della Roma. Il club spagnolo, come viene spiegato, deve risolvere la questione legata al futuro di Mikel Merino in scadenza nel 2025 prima di concentrarsi sul mercato.

(relevo.com)

