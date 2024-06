Under 21, Italia-Panama: Pisilli titolare

Alle ore 18:15 è iniziata la sfida tra Italia Under 21 e Panama Under 21, valida per la quarta giornata del Torneo Maurice Revello. Dopo aver vinto all'esordio contro il Giappone, gli Azzurrini hanno incassato una pesante sconfitta per 4-0 contro l'Ucraina e, dopo il turno di riposo, vanno a caccia di tre punti fondamentali contro la nazionale centramericana. Il ct Nunziata ha deciso di mandare in campo dal primo minuto il centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli, il quale gioca al fianco di Alessandro Bianco e Cher Ndour.