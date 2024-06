Uganda-Algeria 1-2: gol e 85 minuti in campo per Aouar (VIDEO)

L'Algeria batte 1-2 l'Uganda e riscatta la sconfitta contro la Guinea. Le 'Volpi del deserto' si trovano attualmente al primo posto in classifica nel Gruppo G delle qualificazioni al Mondiale del 2026 e nella partita odierna c'è lo zampino del giallorosso Houssem Aouar. Partito titolare, il centrocampista della Roma ha siglato la rete del pareggio dopo un'azione confusa in area al minuto 46, per poi essere sostituito all'85'. Il gol vittoria è stato realizzato da Benrahma al 58'.

Goal: Houssem Aouar | ?? Uganda 1-1 Algeria ?? pic.twitter.com/ZLc086HxnQ — PushGoals (@PushGoals) June 10, 2024