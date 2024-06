Il Portogallo si prepara agli Europei al via il 14 giugno in Germania affrontando la Croazia in amichevole nel pomeriggio all'Estadio do Jamor. Il portiere giallorosso Rui Patricio, in scadenza di contratto con la Roma il prossimo 30 giugno, non figura tra le scelte dall'inizio del ct Roberto Martinez e si accomoda in panchina: tra i pali c'è Diogo Costa.