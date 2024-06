Stasera alle 20:45 si sfideranno in amichevole a Varsavia Polonia e Ucraina. Un buon test per entrambe le squadre in vista dell'atteso Europeo in Germania che partirà il 14 giugno. Sono uscite le formazioni ufficiali e, come confermato dalla nazionale polacca sul proprio profilo X, il giallorosso Nicola Zalewski scenderà in campo dal primo minuto.

? SKŁAD

W takim składzie zagramy z Ukrainą!

_ #POLUKR ???? pic.twitter.com/iPqAxAlolF — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 7, 2024