Polonia-Turchia: Zalewski titolare, Celik non convocato (FOTO)

Alle ore 20:45 va in scena l'amichevole tra Polonia e Turchia e rappresenta per entrambe le compagini l'ultimo test prima di Euro 2024. In questa partita sono impegnati due calciatori della Roma, ovvero Nicola Zalewski e Mehmet Zeki Celik: il giovane calciatore polacco ha recuperato dal problema muscolare accusato nel test contro l'Ucraina e giocherà dal primo minuto, mentre il terzino turco non è stato convocato e seguirà la partita dalla tribuna.

Nasza "jedenastka" na mecz z Turcją!

