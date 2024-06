Proseguono gli impegni dei giallorossi con le rispettive Nazionali. Oggi Evan Ndicka con la maglia della sua Costa d'Avorio ha affrontato il Kenya nella sfida valida per la quarta giornata delle qualificazioni al prossimo Mondiale. La gara è terminata 0-0, con il difensore romanista rimasto in campo per tutta la durata del match.