Italia, vittoria per 3-1 nel test contro l'Under 20: gol e rigore sbagliato per El Shaarawy

A Coverciano è andata in scena un'amichevole in famiglia tra l'Italia e la Nazionale Under 20. La sfida è terminata 3-1 per gli uomini di Luciano Spalletti e nel tabellino è presente anche Stephan El Shaarawy, il quale ha siglato il terzo gol al 19' del secondo tempo. Il Faraone ha disputato la prima frazione di gioco (35 minuti a tempo) con la formazione Under 20 e al 28' si è fatto ipnotizzare dal dischetto da Provedel, il quale si è disteso alla propria destra e ha respinto il calcio di rigore del romanista.

NAZIONALE A (primo tempo): Provedel, Gatti, Buongiorno, Calafiori, Bellanova, Frattesi, Fagioli, Folorounsho, Darmian, Scamacca, Raspadori.

(Secondo tempo) Provedel, Bellanova, Calafiori, Buongiorno, Darmian, Ricci, Frattesi, Folorounsho, El Shaarawy, Scamacca, Raspadori. All.: Spalletti

NAZIONALE UNDER 20 (primo tempo): Palmisani, Missori, Regonesi, Dellavalle, Marcandalli, Ricci, Terracciano, Ignacchiti, Bonfanti, Pafundi, El Shaarawy.

(Secondo tempo) Palmisani, Missori (20’st Corazza), Regonesi (20’st Angori), Dellavalle (20’st Francesconi), Marcandalli (20’st Cassano), Gatti, Sekulov, Terracciano (20’st Mendicino), Ignacchiti (20’st Russo), Bonfanti (20’st D’Uffizi), Pafundi (20’st Leoni). All.: Bollini

Reti: 4’pt Scamacca (A), 3’st Raspadori (A), 8’st Sekulov (U20), 19’st El Shaarawy (A)

Note: Al 28’pt Provedel para un rigore a El Shaarawy (U20)

(figc.it)

