Italia U17, Di Nunzio: "La finale dell'Europeo è il sogno di ogni bambino. Con Totti ci sentiamo spesso, i suoi consigli mi aiutano tantissimo"

L'Italia U17 si sta preparando alla delicata finale dell'Europeo di categoria in programma mercoledì 5 giugno contro il Portogallo. A tal proposito il centrocampista di Nazionale e Roma Alessandro Di Nunzio ha parlato sul sito ufficiale della federazione in vista di questo impegno così importante: "È il sogno di qualsiasi bambino che inizia a giocare a calcio. Avere la possibilità di giocare partite del genere è un privilegio. Siamo arrivati in finale perché, sia in allenamento che in partita, non ci siamo mai risparmiati, come ci ha sempre chiesto l'allenatore: sono sicuro che, tutti insieme, raggiungeremo il nostro obiettivo".

Sul Portogallo.

"Sono una buonissima squadra, altrimenti non sarebbero arrivati fino a questo punto della competizione. Conosciamo le loro qualità, ma conosciamo anche le nostre: siamo un gruppo unico e non dobbiamo porci limiti".

Su Francesco Totti.

"Ci sentiamo spesso. È una grandissima persona oltreché un grandissimo campione. I suoi consigli mi aiutano tantissimo ad affrontare e prevenire le criticità che possono presentarsi facendo questo sport".

Sulla famiglia.

"Se sono riuscito a raggiungere certi traguardi è grazie al supporto della mia famiglia, in particolare di mio nonno (Maurizio, ndr). È una persona fondamentale, che ha fatto tanti sacrifici per me: voglio renderlo orgoglioso".

