Italia-Turchia: Mancini, Cristante e Pellegrini titolari. Anche Celik dall'inizio (FOTO)

Italia verso Euro 2024. Questa sera al Dall'Ara di Bologna, alle 21.00, la Nazionale guidata da Luciano Spalletti scende in campo per affrontare la Turchia di Vincenzo Montella in amichevole in vista dell'inizio degli Europei in Germania. Tra gli 11 titolari scelti dal ct azzurro figurano anche tre romanisti, Mancini, Cristante e Pellegrini, mentre El Shaarawy si accomoda in panchina. La formazione dell'Italia: Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Cristante; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. Mancini indosserà la maglia numero 5, Cristante la 16 mentre a Pellegrini viene affidato il 10.

Anche Montella schiera un giallorosso: Zeki Celik gioca dall'inizio.